Алаев о бане Безбородова за комментарии в Telegram: «Знаковый судья, рекордсмен, не рядовой случай – я удивился. Если было нарушение регламента, просто расскажите»

Александр Алаев считает, что отстранение Владислава Безбородова нужно объяснить.

Ранее арбитр был отстранен от судейства до конца сезона за комментарии в Telegram. В одном из них была фраза: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС , судьям запрещены публичные комментарии.

«Безбородов нарушил регламент. Он знаковый судья, рекордсмен. Мне кажется, более правильным будет, если его руководители это прокомментируют. Это не рядовой случай. Когда я прочитал, мне хотелось, чтобы это разъяснили.

Если было нарушение регламента, просто расскажите. Я удивился этому наказанию. Для меня оно стало неожиданным. Уверен, что нам расскажут, почему вынесли такое решение», – сказал президент РПЛ.

Безбородова забанили до конца сезона – за комментарии в телеграме. Писал, что «один остался, кто умеет судить»