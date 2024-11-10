Алаев о бане Безбородова за комментарии в Telegram: «Знаковый судья, рекордсмен, не рядовой случай – я удивился. Если было нарушение регламента, просто расскажите»
Ранее арбитр был отстранен от судейства до конца сезона за комментарии в Telegram. В одном из них была фраза: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.
«Безбородов нарушил регламент. Он знаковый судья, рекордсмен. Мне кажется, более правильным будет, если его руководители это прокомментируют. Это не рядовой случай. Когда я прочитал, мне хотелось, чтобы это разъяснили.
Если было нарушение регламента, просто расскажите. Я удивился этому наказанию. Для меня оно стало неожиданным. Уверен, что нам расскажут, почему вынесли такое решение», – сказал президент РПЛ.
Безбородова забанили до конца сезона – за комментарии в телеграме. Писал, что «один остался, кто умеет судить»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий