Каманцев о деле Безбородова: «Запрашиваем его объяснение и телеграм-канала, где были опубликованы комментарии»
Павел Каманцев высказался о деле Владислава Безбородова.
Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в Telegram: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи». Сообщения мог написать сам Безбородов.
«На данный момент мы еще устанавливаем факт того, что публикация была от него. Запрашиваем его объяснение и телеграм-канала, где эти комментарии были опубликованы.
До середины ноября или даже раньше будет принято решение», — сказал председатель судейского комитета РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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