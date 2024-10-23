«Значит, идеально отработал». Безбородова проверит комиссия − хвалил сам себя в телеграме

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Почему никто не хвалит Владислава Безбородова? Таким вопросом задался Владислав Безбородов – и отвесил самому себе несколько комплиментов в телеграме. Теперь судье грозит бан.

«Один остался, который умеет судить». Безбородов обсуждал коллег и спорил с подписчиками

Пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» комментировал посты в телеграм-канале «Але, рэф!» : «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

По словам экс-арбитра Анатолия Синяева (автор канала), Безбородов давно подписан на «Але, рэф!»: пару лет назад он спорил с подписчиками насчет судейских решений и обсуждал работу коллег.

Знакомые сообщили Безбородову, что все комментарии отображаются под его именем – часть он подтер, но после дерби вернулся и назвал свою работу идеальной.

Объясняет телеграм-канал «Мутко против»: «Аккаунт определяет, что это Безбородов, только в случае, если у вас записан его номер».

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», – сообщили в службе коммуникаций союза. Согласно регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии. Теперь арбитру грозит дисквалификация – от двух матчей до конца сезона.

Безбородов плохо отсудил в Грозном. Ошибался в обе стороны

«Факел» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом» (3:2).

Первый – непенальти на Алексее Каштанове, когда он получил удар по ноге в штрафной «Ахмата» на 50‑й минуте матча.

«Это чистый пенальти. Причем я не понимаю, как судья не увидел. Почему ВАР не вмешался? Игрок «Ахмата» не попал в мяч», – четкий вердикт Сергея Лапочкина в «Судейской».

Еще «Факел» недоволен штрафным на 32‑й минуте, который привел к голу «Ахмата». Воронежцы уверены, что Игорь Калинин не нарушал правила против Максима Самородова.

На 43-й минуте Безбородов решил, что Мохамед Амин Талал ударил ногой Михаила Щетинина – назначил штрафной и дал желтую. Видеоассистенты Павел Шадыханов и Артем Чистяков подсказали, что фол был внутри штрафной – в этом случае нужен пенальти.

«Для Влада это было нарушение, – говорит Лапочкин. – Он увидел, что защитник попал в голову нападающему – и назначил штрафной. А момент был в штрафной. Но там и фола-то не было. Он пошел к монитору и назначил спорный мяч».

На 75-й минуте Владимир Ильин, похоже, симулировал фол в штрафной «Ахмата», но Безбородов свистнул пенальти – то есть вопросы к арбитру могут быть с обеих сторон. Так воронежцы сравняли счет.

«Не пенальти. Речь даже не о рекомендациях Мажича, по правилам игры это не нарушение правил», – считает судья ФИФА Станислав Сухина.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов