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«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить». РФС проверит сообщения в Telegram – возможно, их написал сам судья

РФС проверит сообщения, которые могут принадлежать Владиславу Безбородову.

Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в Telegram: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», – сообщили в службе коммуникаций РФС. 

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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