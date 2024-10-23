«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить». РФС проверит сообщения в Telegram – возможно, их написал сам судья
РФС проверит сообщения, которые могут принадлежать Владиславу Безбородову.
Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в Telegram: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».
«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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