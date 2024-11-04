Каманцев о деле Безбородова: «Он направил нам объяснения по этой ситуации. Относимся максимально серьезно, решение может повлиять на назначение и заработок арбитра»

Владислав Безбородов дал письменное объяснение из-за комментариев в телеграме.

Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарии в телеграме, где обсуждались решения других судей, про самого Безборода было написано следующее: «Один остался, который умеет судить». Данный эпизод рассматривает дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.

«По Безбородову ситуация простая. Были обнаружены комментарии в телеграм‑канале, которые доступны всем. Там есть некий комплекс нарушений. Во‑первых, сам факт комментирования матча. Во‑вторых, и это куда более серьезно, нелицеприятные комментарии о своем бывшем коллеге.

Соответственно, мы запросили у Безбородова объяснения, которое он нам направил по этой ситуации. Я думаю, что в ближайшую неделю мы соберемся и примем взвешенное решение.

Сейчас еще нужно зафиксировать, действительно ли с его аккаунта были эти высказывания. Мы попросили, департамент цифровых технологий РФС подкрепить все экспертизой. У нас есть понимание по этому вопросу. В середине ноября уже окончательное решение по этому вопросу будет.

Мы относимся к делу максимально серьезно, поскольку решение может повлиять на назначение и заработок арбитра», – сказал председатель судейского комитета РФС и ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев.

«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить». РФС проверит сообщения в Telegram – возможно, их написал сам судья