Гасперини о «Роме»: «Юрич вынужден играть в горячую картошку, он совсем один и делает все возможное. После увольнения де Росси там взрывоопасная ситуация»

Джан Пьеро Гасперини считает, что Ивану Юричу не хватает поддержки в «Роме».

Вчера римляне уступили «Вероне» (2:3) в 11-м туре Серии А. Сейчас команда, набрав 13 очков, занимает 11-е место в чемпионате Италии.

«Это взрывоопасная ситуация, которая возникла после увольнения де Росси. Юрич вынужден играть в горячую картошку, только результаты могут его спасти.

Иван – отличный тренер, он хорошо работает и может добиться результатов, если получит поддержку.

Ситуация с «Ромой» чрезвычайно сложна, он совсем один и отвечает за все свои действия. Он делает все, что может», – сказал Radio Radio тренер «Аталанты».

Напомним, в своей игровой карьере Юрич провел 215 матчей в «Дженоа» под руководством Гасперини .

«Рома» рассматривает Лэмпарда, Манчини, Аллегри, Сарри, Соузу и других на замену Юричу. Де Росси возвращать не планируют