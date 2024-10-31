Тухель хотел возглавить «Рому» после де Росси, но клуб выбрал Юрича (Mana Mana Sport)

Томас Тухель мог возглавить «Рому» после увольнения Даниэле де Росси.

Итальянец был отправлен в отставку в конце сентября, его пост занял Иван Юрич . Позднее Томас Тухель стал новым тренером сборной Англии .

По данным Radio Mana Mana Sport, немецкий тренер был «заинтригован» проектом «Ромы». Он провел предварительные переговоры с клубом, однако вместо него был выбран хорватский специалист.

Также на пост главного тренера римлян рассматривались Стефано Пиоли, Хави и Эдин Терзич . Отмечается, что бывший тренер «Боруссии» вместо этого рассчитывает на работу в «Милане», который возглавляет Паулу Фонсека.

Сейчас «Рома» занимает 12-е место в Серии А, набрав 10 очков. В начале октября сообщалось , что руководство клуба не очень довольно работой Юрича.