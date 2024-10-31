Тухель хотел возглавить «Рому» после де Росси, но клуб выбрал Юрича (Mana Mana Sport)
Томас Тухель мог возглавить «Рому» после увольнения Даниэле де Росси.
Итальянец был отправлен в отставку в конце сентября, его пост занял Иван Юрич. Позднее Томас Тухель стал новым тренером сборной Англии.
По данным Radio Mana Mana Sport, немецкий тренер был «заинтригован» проектом «Ромы». Он провел предварительные переговоры с клубом, однако вместо него был выбран хорватский специалист.
Также на пост главного тренера римлян рассматривались Стефано Пиоли, Хави и Эдин Терзич. Отмечается, что бывший тренер «Боруссии» вместо этого рассчитывает на работу в «Милане», который возглавляет Паулу Фонсека.
Сейчас «Рома» занимает 12-е место в Серии А, набрав 10 очков. В начале октября сообщалось, что руководство клуба не очень довольно работой Юрича.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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