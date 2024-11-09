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«Рома» уволит Юрича после игры с «Болоньей». Манчини и Раньери – среди кандидатов на замену

Иван Юрич будет уволен в ближайшее время.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что игра против «Болоньи» (10 ноября) с вероятностью 99% станет последней для главного тренера «Ромы» на его нынешнем посту.

Отмечается, что хорватскому специалисту, назначенному в сентябре вследствие увольнения Даниэле Де Росси, не только не удалось добиться существенного улучшения результатов – у него вдобавок быстро испортились отношения с некоторыми футболистами.

Утверждается, что с точки зрения результатов Юрич – худший тренер «Ромы» за 20 лет. При нем команда провела 11 игр, одержав 4 победы, потерпев 4 поражения и трижды сыграв вничью.

В ближайшее время в Рим прилетят Фридкины, владельцы римского клуба. После этого решение об увольнении Юрича будет оформлено. Руководство хотело бы пригласить Роберто Манчини, а одним из альтернативных вариантов считается Клаудио Раньери.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoРома
logoРоберто Манчини
logoсерия А Италия
logoКлаудио Раньери
logoИван Юрич
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