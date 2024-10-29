Между Юричем и Манчини произошла потасовка в раздевалке «Ромы» в перерыве матча с «Фиорентиной». Тренер бросил бутылку в футболиста

Иван Юрич поругался с футболистами в раздевалке «Ромы».

Римский клуб уступил «Фиорентине» (1:5) в матче 9-го тура Серии А.

В перерыве встречи, при счете 1:3, главный тренер «Ромы» и защитник Джанлука Манчини поговорили на повышенных тонах, сообщает Get Football News Italy со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что Иван Юрич в ярости пришел в раздевалку и упрекнул футболиста в неправильных действиях на поле.

Юрич также бросил бутылку в игрока, которая пролетела мимо итальянца и едва не попала в Лоренцо Пеллегрини , который был рядом с товарищем по команде.

Манчини затем бросился в сторону Юрича, и отмечается, что между ними произошла потасовка.

«Рома» набрала 10 очков в 9 матчах и занимает 11-е место в таблице. У команды 1 победа в 5 последних матчах во всех турнирах.