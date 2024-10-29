Антонио Кассано: «Рома» Юрича выглядела дерьмово, кроме одного матча. Все остальные – отстой. Нужно заполучить Манчини – у него есть яйца как минимум»

Антонио Кассано раскритиковал тренера Ивана Юрича.

«Рома» находится на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А.

«За исключением первого матча с «Удинезе», «Рома» Юрича выглядела дерьмово.

Тренер выиграл первую игру, однако все остальные матчи были отстойными. Я не понимаю, что они нашли в нем.

Надеюсь, что «Рома» сможет заполучить Роберто Манчини . Даниэле де Росси не нужно возвращаться. Юрич должен уйти. У Манчини как минимум есть яйца.

Есть тренеры, которые имеют статус, необходимый для того, чтобы тренировать «Рому». Юрич кажется мне [похожим] на Вальтера Мадзарри. «Рома » этого не заслуживает», – сказал Антонио Кассано в интервью Viva El Football.