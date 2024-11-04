«Рома» рассматривает Лэмпарда, Манчини, Аллегри, Сарри, Соузу и других на замену Юричу. Де Росси возвращать не планируют
«Рома» рассматривает несколько кандидатов на замену Ивану Юричу.
По данным La Gazzetta dello Sport, боссы римлян общались с окружением Паулу Соузы – тренером лидирующего в лиге ОАЭ «Шабаба» Аль-Ахли. Однако из-за необходимости платить отступные за португальца рассматриваются и другие варианты.
Руководству «Ромы» порекомендовали рассмотреть бывшего полузащитника и тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
Также называются кандидатуры Роберто Манчини, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Грэма Поттера и Эдина Терзича.
Возвращение уволенного в начале сезона Даниэле де Росси не рассматривается.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
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