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«Рома» рассматривает Лэмпарда, Манчини, Аллегри, Сарри, Соузу и других на замену Юричу. Де Росси возвращать не планируют

«Рома» рассматривает несколько кандидатов на замену Ивану Юричу.

По данным La Gazzetta dello Sport, боссы римлян общались с окружением Паулу Соузы – тренером лидирующего в лиге ОАЭ «Шабаба» Аль-Ахли. Однако из-за необходимости платить отступные за португальца рассматриваются и другие варианты.

Руководству «Ромы» порекомендовали рассмотреть бывшего полузащитника и тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Также называются кандидатуры Роберто Манчини, Массимилиано АллегриМаурицио Сарри, Грэма Поттера и Эдина Терзича.

Возвращение уволенного в начале сезона Даниэле де Росси не рассматривается.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoРома
logoРоберто Манчини
logoДаниэле де Росси
logoФрэнк Лэмпард
logoсерия А Италия
logoПаулу Соуза
logoвысшая лига ОАЭ
logoМассимилиано Аллегри
logoИван Юрич
logoШабаб Аль-Ахли
logoМаурицио Сарри
logoГрэм Поттер
logoЭдин Терзич
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