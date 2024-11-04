«Рома» рассматривает Лэмпарда, Манчини, Аллегри, Сарри, Соузу и других на замену Юричу. Де Росси возвращать не планируют

«Рома» рассматривает несколько кандидатов на замену Ивану Юричу.

По данным La Gazzetta dello Sport, боссы римлян общались с окружением Паулу Соузы – тренером лидирующего в лиге ОАЭ «Шабаба » Аль-Ахли. Однако из-за необходимости платить отступные за португальца рассматриваются и другие варианты.

Руководству «Ромы» порекомендовали рассмотреть бывшего полузащитника и тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда .

Также называются кандидатуры Роберто Манчини, Массимилиано Аллегри , Маурицио Сарри , Грэма Поттера и Эдина Терзича.

Возвращение уволенного в начале сезона Даниэле де Росси не рассматривается.