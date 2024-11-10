В «Крыльях» вновь думают о назначении Игнашевича. Федотов также рассматривается руководством (Sport24)
«Крылья Советов» снова рассматривают Сергея Игнашевича на пост главного тренера.
По информации Sport24, руководство самарского вновь задумывается о приглашении 45-летнего специалиста. В конце сентября сообщалось, что клуб намерен назначить Игнашевича вместо Игоря Осинькина. Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил, что нынешний тренер останется на посту до конца сезона.
Также в шорт-листе клуба находится бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, отмечает Sport24.
Сегодня «Крылья Советов» продлили серию без побед до 10 матчей, уступив ЦСКА (1:2) в 15-м туре Мир РПЛ. В последний раз команда Осинькина побеждала 13 сентября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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