Капитан «Крыльев» Солдатенков подписал петицию в поддержку Осинькина. Тренера могут заменить на Игнашевича
Ранее стало известно, что 59-летнего специалиста могут уволить. На его место планируется пригласить Сергея Игнашевича.
«Крылья Советов» занимают десятое место в Мир РПЛ, набрав 11 очков за 11 матчей. Команда вылетела из Фонбет Кубка России, заработав 2 очка в 5 играх на групповом этапе.
– Игорь Витальевич – прекрасный тренер. Эти четыре года были достаточно хорошими. Да, бывали моменты, когда показывали не очень хорошую игру. Но это можно связать с тем, что от нас каждый год уходили ведущие футболисты.
Тяжело играть, когда у тебя получается команда‑донор: ты всегда отдаешь всех своих лучших игроков.
– Болельщики написали петицию в поддержку Осинькина.
– Да, я ее тоже подписал. У остальных в команде не спрашивал, но, думаю, есть люди, которые также подписали. Потому что все неравнодушны к этой ситуации, так как нет никакой конкретики по ней. Это какие‑то вбросы. А нам хотелось, чтобы была какая‑то ясность.
– Когда готовились к игре, понимали, что она может быть последней для главного тренера? Какая была атмосфера в команде?
– По игре была видна самоотдача. Потому что все играли не только за результат, но и для того, чтобы показать всем болельщикам и людям, которые отвечают за решения: команда не хочет менять тренера на данном этапе.
Мы максимально благодарны Игорю Витальевичу. Для меня он – один из ключевых тренеров в карьере, – заявил капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
Губернатор Самарской области встретится с игроками и руководством «Крыльев»: «Много эмоций и спекуляций вокруг нашего легендарного клуба. Солдатенков попросил вмешаться в ситуацию»
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