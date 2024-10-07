Капитан «Крыльев» Солдатенков подписал петицию в поддержку Осинькина. Тренера могут заменить на Игнашевича

Александр Солдатенков из «Крыльев» подписал петицию в поддержку Игоря Осинькина.

Ранее стало известно, что 59-летнего специалиста могут уволить . На его место планируется пригласить Сергея Игнашевича.

«Крылья Советов » занимают десятое место в Мир РПЛ, набрав 11 очков за 11 матчей. Команда вылетела из Фонбет Кубка России, заработав 2 очка в 5 играх на групповом этапе.

– Игорь Витальевич – прекрасный тренер. Эти четыре года были достаточно хорошими. Да, бывали моменты, когда показывали не очень хорошую игру. Но это можно связать с тем, что от нас каждый год уходили ведущие футболисты.

Тяжело играть, когда у тебя получается команда‑донор: ты всегда отдаешь всех своих лучших игроков.

– Болельщики написали петицию в поддержку Осинькина.

– Да, я ее тоже подписал. У остальных в команде не спрашивал, но, думаю, есть люди, которые также подписали. Потому что все неравнодушны к этой ситуации, так как нет никакой конкретики по ней. Это какие‑то вбросы. А нам хотелось, чтобы была какая‑то ясность.

– Когда готовились к игре, понимали, что она может быть последней для главного тренера? Какая была атмосфера в команде?

– По игре была видна самоотдача. Потому что все играли не только за результат, но и для того, чтобы показать всем болельщикам и людям, которые отвечают за решения: команда не хочет менять тренера на данном этапе.

Мы максимально благодарны Игорю Витальевичу. Для меня он – один из ключевых тренеров в карьере, – заявил капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков .

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