Мареска пропустит матч с «Ноттингемом» и выплатит 8000 фунтов штрафа – за удаление после празднования победы над «Ливерпулем»

Энцо Мареска получил дисквалификацию и штраф за удаление в матче с «Ливерпулем».

«Челси» обыграл «красных» (2:1) в 7-м туре АПЛ . Форвард лондонцев Эстевао забил гол на 95-й минуте, после чего главный тренер побежал праздновать вместе с игроками и трибунами. Главный арбитр Энтони Тэйлор показал специалисту красную карточку.

«Энцо Мареска получил одноматчевую дисквалификацию и штраф в размере 8000 фунтов за неподобающее поведение во время матча Премьер-лиги между «Челси » и «Ливерпулем » в субботу, 4 октября.

Утверждалось, что тренер действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или нецензурные слова и/или поведение во время матча, что привело к его удалению примерно на 96-й минуте.

Впоследствии Энцо Мареска признал вину и принял стандартный штраф», – говорится в решении Футбольной ассоциация Англии.

18 ноября команда Марески сыграет на выезде с «Ноттингем Форест» в 8-м туре АПЛ.