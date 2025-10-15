Мареска пропустит матч с «Ноттингемом» и выплатит 8000 фунтов штрафа – за удаление после празднования победы над «Ливерпулем»
«Челси» обыграл «красных» (2:1) в 7-м туре АПЛ. Форвард лондонцев Эстевао забил гол на 95-й минуте, после чего главный тренер побежал праздновать вместе с игроками и трибунами. Главный арбитр Энтони Тэйлор показал специалисту красную карточку.
«Энцо Мареска получил одноматчевую дисквалификацию и штраф в размере 8000 фунтов за неподобающее поведение во время матча Премьер-лиги между «Челси» и «Ливерпулем» в субботу, 4 октября.
Утверждалось, что тренер действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или нецензурные слова и/или поведение во время матча, что привело к его удалению примерно на 96-й минуте.
Впоследствии Энцо Мареска признал вину и принял стандартный штраф», – говорится в решении Футбольной ассоциация Англии.
18 ноября команда Марески сыграет на выезде с «Ноттингем Форест» в 8-м туре АПЛ.