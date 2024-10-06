Слезы Осинькина после «Локо» – на глазах у Игнашевича, который почти в «Крыльях»

Трогательное прощание?

Новое поражение «Крыльев» (0:1 с «Локо») спровоцировало слезы Игоря Осинькина – на фоне слухов о возможной отставке.

«Все, давайте». Осинькин так попрощался с командой?

После игры он собрал команду и произнес эмоциональную речь.

«Что там изнутри, для чего это надо, изнутри или извне – я не знаю. Я ничего не говорю сейчас, потому что я просто не знаю. Но в любом случае… Все, давайте», – сказал Осинькин, затем отвернулся и заплакал. За этим с трибун наблюдал Сергей Игнашевич – его возможный сменщик в самарском клубе.

Фанаты скандировали «Игорь Витальевич», чем сильно порадовали главного тренера. «Я слышу поддержку трибун. Умею читать между строк. Фанаты близки к команде, у нас хорошее понимание. Я благодарен болельщикам.

Мы все читаем новости про меня. Это очень серьезный вброс. Я тоже ждал какого-то опровержения. Было от гендиректора. Но, наверное, его должны дать на каком-то другом уровне. У меня ни разу не было разговора с руководством, где нам бы сказали, что мы играем плохо. Ребят тяжело готовить из-за этой ситуации. Все, что пишут, мы читаем. Если что-то произойдет в понедельник, значит, произойдет. Мы дали ребятам четыре дня выходных», – отметил Осинькин в интервью «Матчу».

«Крылья» не объявили Осинькину об отставке после поражения от «Локо», это инсайд Sport24. Самарцы идут на 11-м месте в Мир РПЛ – не самый катастрофичный расклад.

Осинькина провоцируют уйти без компенсации? «Крылья» отрицали контакт с Игнашевичем

Слухов об уходе Осинькина слишком много. «Чемпионат» сообщал, что Игнашевич возглавит «Крылья» на следующей неделе, о назначении объявят уже в понедельник. Контракт с Игнашевичем согласован.

«Р-Спорт» добавлял , что в «Крылья» может вернуться Герман Ткаченко – «получить должность или вернуть влияние на спортивные процессы» в клубе. Подчеркивалось, что часть этого плана – приглашение главным тренером Игнашевича. Но Ткаченко назвал это «чушью».

Агент и ведущий ютуб-канала «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая добавил деталей по возможной отставке.

«У Осинькина очень большая зарплата – по слухам, около 7,5 млн рублей в месяц. Если сейчас ему заплатить за восемь месяцев компенсацию – это 60 миллионов где-то надо найти. И еще найти 3 миллиона новому тренеру, это еще 30 миллионов. Если все рассчитать, то сейчас надо откуда-то найти 100 миллионов рублей. Это невозможно. Поэтому все, что пишут, – это раскачивание ситуации, просто чтобы давать информацию.

В Самаре недовольны результатом – это сто процентов. Они сделали дорогостоящие покупки, взяли большое количество иностранцев. Есть категория людей в Самарской области, которая недовольна и раскачивает лодку, потому что они хотели бы зайти в футбол. Это нормально для региональной команды – сменилось руководство (губернатором области вместо Дмитрия Азарова стал Вячеслав Федорищев –Спортс’’), наверняка в окружении нового губернатора есть какое-то количество людей, которые хотят поиграть в эту игрушку. Но это за собой влечет огромные финансовые потери, это непросто сделать.

Сейчас задача – спровоцировать Осинькина уйти без компенсации. Это было бы счастье, если бы он сказал: «Я устал, я ухожу» и ушел бы без компенсации. Он бы взял за месяц или за два, но так ему до конца года надо платить компенсацию. Соответственно, очень сложно его уволить. Плюс какое-то большое количество зрителей влюблено в Осинькина», – отметил Гурцкая.

Фанаты «Крыльев» действительно против отставки главного тренера – даже создали петицию на Change.org (подписалось больше двух тысяч человек). Просят нового губернатора не допустить увольнения.

Генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев в конце сентября говорил, что переговоров с Игнашевичем нет. «Ни я, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в «Крылья Советов». Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах», – реплика Андреева в разговоре с «Чемпионатом».

Возможно, за неделю ситуация поменялась.

2+1 Кордобы оставили «Краснодар» лидером. «Локо» выше «Зенита»

Фото: vk.com/fcdm_official ; pfcks.ru /Владимир Астапкович, Михаил Голенков