  • Сергей Семак: «У нас сильный чемпионат, но нужно улучшить условия работы детей и их тренеров. У нас больше 100 профессиональных клубов, в Бразилии – больше 2000. И сколько игроков у нас и в Бразилии?»
Сергей Семак призвал улучшить ситуацию в детско-юношеском футболе.

– Вам нравится, в какую сторону сейчас двигается российский футбол?

– Мне кажется, российский футбол сейчас разделился. Достаточно сильный чемпионат, но что касается общего развития футбола, то мы понимаем, что футбол берет свое развитие с детско‑юношеского футбола. И здесь, когда речь идет об инфраструктуре в городах, которые не представлены большими футбольными академиями и клубами Премьер‑лиги (это наш восток и север, например), то, естественно, условия для работы детских тренеров и вообще условия для работы детей требуют серьезного пересмотра и улучшения. Это касается и Второй лиги, и других турниров.

Очень много аспектов, базы, откуда и черпаются профессиональные футболисты, необходимо дорабатывать. Например, у нас в стране больше 100 профессиональных клубов, а в той же Бразилии больше 2000. И количество футболистов – сколько у нас и сколько в той же Бразилии? – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
