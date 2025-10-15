Гюлер, Кубарси, Дуэ, Эстевао, Йоро, Леони, Мастантуоно и сын Станковича вошли в число 25 финалистов премии Golden Boy
В итоговый список попали 25 игроков в возрасте до 21 года. Победитель будет определен при участии 50 журналистов со всей Европы и станет известен в ноябре.
На награду претендуют:
– Пау Кубарси, «Барселона»;
– Дезире Дуэ, «ПСЖ»;
– Дин Хейсен, «Реал»;
– Кенан Йылдыз, «Ювентус»;
– Майлз Льюис-Скелли, «Арсенал»;
– Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;
– Арда Гюлер, «Реал»;
– Франко Мастантуоно, «Реал»;
– Итан Нванери, «Арсенал»;
– Джоррел Хато, «Челси»;
– Жеовани Кенда, «Спортинг»;
– Эстевао, «Челси»;
– Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед»;
– Санни Меюлю, «ПСЖ»;
– Нико О’Райли, «Манчестер Сити»;
– Элисс Бен-Сегир, «Байер»;
– Виктор Фрохольдт, «Порту»;
– Лукас Бергвалль, «Тоттенхэм»;
– Арчи Грэй, «Тоттенхэм»;
– Мамаду Сарр, «Страсбур»;
– Джоб Беллингем, «Боруссия» Дортмунд;
– Франческо Пио Эспозито, «Интер»;
– Родриго Мора, «Порту»;
– Джованни Леони, «Ливерпуль»;
– Александар Станкович, «Брюгге».