  • Гюлер, Кубарси, Дуэ, Эстевао, Йоро, Леони, Мастантуоно и сын Станковича вошли в число 25 финалистов премии Golden Boy
Tuttosport объявил имена финалистов премии Golden Boy.

В итоговый список попали 25 игроков в возрасте до 21 года. Победитель будет определен при участии 50 журналистов со всей Европы и станет известен в ноябре.

На награду претендуют:

– Пау Кубарси, «Барселона»;

– Дезире Дуэ, «ПСЖ»;

– Дин Хейсен, «Реал»;

– Кенан Йылдыз, «Ювентус»;

– Майлз Льюис-Скелли, «Арсенал»;

– Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;

– Арда Гюлер, «Реал»;

– Франко Мастантуоно, «Реал»;

– Итан Нванери, «Арсенал»;

– Джоррел Хато, «Челси»;

– Жеовани Кенда, «Спортинг»;

– Эстевао, «Челси»;

– Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед»;

– Санни Меюлю, «ПСЖ»;

– Нико О’Райли, «Манчестер Сити»;

– Элисс Бен-Сегир, «Байер»;

– Виктор Фрохольдт, «Порту»;

– Лукас Бергвалль, «Тоттенхэм»;

– Арчи Грэй, «Тоттенхэм»;

– Мамаду Сарр, «Страсбур»;

– Джоб Беллингем, «Боруссия» Дортмунд;

– Франческо Пио Эспозито, «Интер»;

– Родриго Мора, «Порту»;

– Джованни Леони, «Ливерпуль»;

– Александар Станкович, «Брюгге».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
