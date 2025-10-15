Кокорин про переход в «Зенит»: «В «Динамо» говорят: у нас новый вектор, тебе нужно уйти. Набрали ноунеймов, вылетели из РПЛ и удивились – как так. Очень странное решение»

Александр Кокорин вспомнил, как переходил из «Динамо» в «Зенит».

– Когда вы давали интервью Федору Смолову для его подкаста, своей главной командой назвали все-таки «Зенит», а не «Динамо». Почему?

– Потому что «Зенит » не просил меня уйти. А из-за «Динамо » я отказывал всем клубам, хотел там оставаться, был единственным оттуда, кто начал постоянно играть в сборной.

А потом ко мне приходят и говорят: у нас новый вектор развития, тебе нужно уйти. После чего команда вылетает в Первую лигу.

Это было очень странное решение. Они ведь могли ко мне прийти: «Саша, у тебя большая зарплата, а мы теперь будем уменьшать расходы. Ты можешь подвинуться и остаться? Мы на тебя рассчитываем». А мне сказали, что нужно уйти.

Набрали ноунеймов, вылетели и удивились: как так, мы никогда не вылетали, – заявил форвард «Ариса».