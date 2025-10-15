Станислав Черчесов: «Спартак» был народной командой, но нужно что-то делать, чтобы сохранить статус. Ничего сложного, нужны титулы. Последние 10 лет каждый видит, кто становится чемпионом»

Станислав Черчесов допустил, что «Спартак» утратит звание «народной команды».

– Аленичев заявил, что «Спартак» может потерять статус народной команды, если «Зенит» станет чемпионом восемь раз за 10 лет. Как вы считаете, этот статус навеки у красно-белых или он может перейти к питерцам?

– Навеки в спорте ничего не остается, если ты это не подтверждаешь. В какой-то степени с Дмитрием Анатольевичем я могу согласиться.

Последние 10 лет каждый мальчик видит, кто становится чемпионом, хочешь или не хочешь – симпатия переходит к тем, кто выигрывает.

«Спартак» был народной командой, но, чтобы этот статус сохранить, им нужно немного что-то делать. В этом нет ничего сложного – надо постоянно выигрывать титулы, – сказал главный тренер «Ахмата».