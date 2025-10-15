Винисиусу грозит тюрьма или штраф за шум на вечеринке в честь его 25-летия в Бразилии. На праздник с 500 гостями, концертами и фейерверками приезжала полиция, сосед подал заявление в суд

Винисиуса могут привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка.

Вингер «Реала » может быть наказан за «нарушение работы или покоя других лиц» во время вечеринки, которую он организовал в Рио-де-Жанейро с 19 июля по раннее утро 21 июля в честь своего 25-летия.

По данным бразильской прессы, игрок устроил грандиозную вечеринку, которая включала концерты, в том числе рэпера Трэвиса Скотта, фейерверки и даже аттракционы. Сообщалось, что на мероприятии присутствовало около 500 гостей, включая полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга , а также других знаменитостей и музыкантов.

Судебное дело против Винисиуса основано на жалобе соседа поместья, предназначенного для проведения крупных мероприятий, таких как свадьбы и корпоративы. По данным O Globo, заявитель сообщил, что вызвал полицию, которая, услышав громкую музыку и крики, попросила присутствующих уменьшить громкость. Винисиус Жуниор и его гости выполнили распоряжения сотрудников полиции, но, когда они ушли, «звук снова стал чрезвычайно громким».

Источники в судебной системе штата Рио-де-Жанейро сообщили, что предварительное слушание по этому делу состоится 6 ноября. Согласно бразильскому законодательству, «нарушение работы или покоя других лиц» карается тюремным заключением на срок от 15 дней до трех месяцев или штрафом.