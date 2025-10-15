«Милан» и Emirates продлили сотрудничество на 5 лет. «Россонери» получат 100 млн евро
«Милан» объявил о продолжении сотрудничества с Emirates, титульным спонсором.
Стороны договорились о продлении партнерских отношений, начавшихся в 2007 году.
«На протяжении многих лет Emirates играет ведущую роль в росте «Милана», выступая в качестве стратегического партнера, способного создавать ценность как на поле, так и за его пределами. Эта связь позволила двум культовым брендам укрепить друг друга, повысить международный престиж и стать мостом, объединяющим болельщиков и культуры под знаменем инноваций, совершенства и глобального видения», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте итальянского клуба.
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новое соглашение должно принести «Милану» около 100 млн евро за ближайшие пять лет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Милана»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости