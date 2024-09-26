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  • Гендиректор «Крыльев» Андреев: «Не ведем переговоры с Игнашевичем. Призываем не реагировать на провокации, команда с Осинькиным сосредоточена на ближайшей игре»
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Гендиректор «Крыльев» Андреев: «Не ведем переговоры с Игнашевичем. Призываем не реагировать на провокации, команда с Осинькиным сосредоточена на ближайшей игре»

Вадим Андреев отрицает возможную отставку Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич может возглавить самарскую команду вместо Игоря Осинькина, который покинет пост главного тренера после матча с «Локомотивом» 6 октября.

«Крылья Советов» обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими «экспертами», но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в «Крылья Советов».

Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах.

Мы все – клуб, болельщики, игроки и тренерский штаб – объединены одной целью – побеждать в каждом матче и радовать болельщиков.

Приглашаем всех поддержать нас на матче с «Химками», который пройдет 29 сентября на «Солидарность Самара Арене», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoКрылья Советов
logoХимки
logoСергей Игнашевич
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoИгорь Осинькин
Вадим Андреев
logoЧемпионат.com
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