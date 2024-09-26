Гендиректор «Крыльев» Андреев: «Не ведем переговоры с Игнашевичем. Призываем не реагировать на провокации, команда с Осинькиным сосредоточена на ближайшей игре»
Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич может возглавить самарскую команду вместо Игоря Осинькина, который покинет пост главного тренера после матча с «Локомотивом» 6 октября.
«Крылья Советов» обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими «экспертами», но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в «Крылья Советов».
Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах.
Мы все – клуб, болельщики, игроки и тренерский штаб – объединены одной целью – побеждать в каждом матче и радовать болельщиков.
Приглашаем всех поддержать нас на матче с «Химками», который пройдет 29 сентября на «Солидарность Самара Арене», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов».
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