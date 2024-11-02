Губернатор Самарской области заявил, что «Крылья» должны бороться за место в топ-6. Осинькин останется до конца сезона

От «Крылья Советов» ждут борьбы за место в топ-6 Мир РПЛ.

«Ни о каком вылете в ФНЛ не может быть и речи. Команда должна становиться сильнее и бороться за место в шестерке», – сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Команда продолжит борьбу под руководством тренера Игоря Осинькина. По словам губернатора, на данный момент проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Затем могут принять управленческие и кадровые решения. Но это не касается главного тренера, который будет работать до конца сезона.

Федорищев пояснил, что бюджетные деньги перенаправят на развитие – в частности, ремонт базы. Пока предварительно согласовали бюджет 500 млн рублей. Новый титульный спонсор ищется, сейчас озвучивать переговоры некорректно, но он может появиться ориентировочно к марту.

Напомним, на данный момент «Крылья» идут 10-м месте в Мир РПЛ, набрав 12 очков.