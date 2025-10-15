Родственники Лукаку вымогали у него деньги за право перевезти тело покойного отца в Бельгию: «Теперь понятно, почему папа держал нас подальше от некоторых членов семьи»
«Сообщение от меня и моего брата.
Как вы, возможно, знаете, мы планировали провести похороны в эту пятницу, но из-за определенных решений, принятых в Киншасе, похороны состоятся не в Бельгии.
Наш отец скончался 28 сентября, и мы сделали все возможное, чтобы перевезти его тело в Бельгию, но почувствовали, что некоторые члены семьи пытаются вымогать у нас деньги... Если бы наш отец был сегодня с нами, он бы подобного не допустил!
Нам очень больно от того, что мы не можем достойно проводить отца в последний путь, но некоторые люди не хотели, чтобы это произошло.
Теперь мы понимаем, почему наш отец держал нас подальше от некоторых членов семьи...
Да благословит Бог твою душу», – написал форвард «Наполи» и сборной Бельгии.
Роже Лукаку умер в возрасте 58 лет. На его счету 5 матчей за сборную Заира (теперь – ДР Конго) и один гол.