  • Родственники Лукаку вымогали у него деньги за право перевезти тело покойного отца в Бельгию: «Теперь понятно, почему папа держал нас подальше от некоторых членов семьи»
5

Родственники Лукаку вымогали у него деньги за право перевезти тело покойного отца в Бельгию: «Теперь понятно, почему папа держал нас подальше от некоторых членов семьи»

Ромелу Лукаку сообщил, что ему помешали перевезти тело покойного отца в Европу.

«Сообщение от меня и моего брата.

Как вы, возможно, знаете, мы планировали провести похороны в эту пятницу, но из-за определенных решений, принятых в Киншасе, похороны состоятся не в Бельгии.

Наш отец скончался 28 сентября, и мы сделали все возможное, чтобы перевезти его тело в Бельгию, но почувствовали, что некоторые члены семьи пытаются вымогать у нас деньги... Если бы наш отец был сегодня с нами, он бы подобного не допустил!

Нам очень больно от того, что мы не можем достойно проводить отца в последний путь, но некоторые люди не хотели, чтобы это произошло.

Теперь мы понимаем, почему наш отец держал нас подальше от некоторых членов семьи...

Да благословит Бог твою душу», – написал форвард «Наполи» и сборной Бельгии.

Роже Лукаку умер в возрасте 58 лет. На его счету 5 матчей за сборную Заира (теперь – ДР Конго) и один гол.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Ромелу Лукаку
logoРомелу Лукаку
logoсерия А Италия
происшествия
logoДжордан Лукаку
logoНаполи
logoСборная Бельгии по футболу
