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  • Гурцкая об Осинькине в «Крыльях»: «Там есть люди, которые хотят зайти в футбол, они раскачивают лодку. У него очень большая зарплата, сейчас задача – спровоцировать уйти без компенсации»
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Гурцкая об Осинькине в «Крыльях»: «Там есть люди, которые хотят зайти в футбол, они раскачивают лодку. У него очень большая зарплата, сейчас задача – спровоцировать уйти без компенсации»

Тимур Гурцкая высказался о ситуации Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

– Что вы знаете о потенциальной смене Осинькина на Игнашевича? – У Осинькина очень большая зарплата – по слухам, около 7,5 млн рублей в месяц. Если сейчас ему заплатить за восемь месяцев компенсацию – это 60 миллионов где-то надо найти. И еще найти 3 миллиона новому тренеру, это еще 30 миллионов. Если все рассчитать, то сейчас надо откуда-то найти 100 миллионов рублей. Это невозможно. Поэтому все, что пишут, – это раскачивание ситуации, просто чтобы давать информацию.  – По вашей информации, Осинькин не подвис? – В Самаре недовольны результатом – это сто процентов. Они сделали дорогостоящие покупки, взяли большое количество иностранцев. Есть категория людей в Самарской области, которая недовольна и раскачивает лодку, потому что они хотели бы зайти в футбол. Это нормально для региональной команды – сменилось руководство, наверняка в окружении нового губернатора есть какое-то количество людей, которые хотят поиграть в эту игрушку.  Но это за собой влечет огромные финансовые потери, это непросто сделать. Как там 100 миллионов найти? – Осинькина перед матчем спросили о том, мешают ли ему слухи об отставке. – А знаете почему это спросили? – Потому что вопрос от тех, кто хочет поиграться? – Да. Они хотят спровоцировать. – Такую теорию вы придумали. – Да это не теория, я про Самару знаю больше, чем вы себе можете представить. Сейчас задача – спровоцировать Осинькина уйти без компенсации. Это было бы счастье, если бы он сказал: «Я устал, я ухожу» и ушел бы без компенсации. Он бы взял за месяц или за два, но так ему до конца года надо платить компенсацию. Соответственно, очень сложно его уволить. Плюс какое-то большое количество зрителей влюблено в Осинькина, – сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoКрылья Советов
logoСергей Игнашевич
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoИгорь Осинькин
Политика
деньги
Тимур Гурцкая
Это футбол, брат!
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