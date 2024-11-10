Обвинения после нападения на фанатов «Маккаби» пока никому не предъявлены : «Расследование продолжается. Возможны и другие аресты»

Пока никому не предъявлены обвинения после нападения на фанатов «Маккаби».

Об этом сообщили в полиции.

Напомним,в столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля. Полиция арестовала 62 человека, конкретно в субботу задержали четыре человека.

Представитель полиции Амстердама Сара Тилларт сообщила Associated Press, что еще слишком рано в ходе расследования определять, был ли кто-то, кроме футбольных фанатов, объектом нападения.

Представитель нидерландской полиции Марике Стор заявила, что пока никому не предъявлены обвинения.

«Если людей отпустят, это не значит, что они больше не являются подозреваемыми. Конечно, могут быть произведены и другие аресты, поскольку расследование все еще продолжается», – сказал Стор.

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