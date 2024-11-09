Мэр Амстердама о нападении на фанатов «Маккаби»: «Серьезная угроза для еврейской культуры. Заставляет вспоминать о погромах, это всплеск антисемитизма»

Мэр Амстердама прокомментировала нападение на болельщиков «Маккаби».

В Амстердаме после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

«Мужчины на скутерах колесили по городу в поисках израильских футбольных фанатов. Это заставляет вспоминать о погромах. Наш город был сильно поврежден.

Еврейская культура оказалась под серьезной угрозой. Это всплеск антисемитизма, который я надеюсь больше никогда не увидеть», – сказала мэр Амстердама Фемке Халсема.

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