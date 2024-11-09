Мэр Амстердама о нападении на фанатов «Маккаби»: «Серьезная угроза для еврейской культуры. Заставляет вспоминать о погромах, это всплеск антисемитизма»
Мэр Амстердама прокомментировала нападение на болельщиков «Маккаби».
В Амстердаме после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.
«Мужчины на скутерах колесили по городу в поисках израильских футбольных фанатов. Это заставляет вспоминать о погромах. Наш город был сильно поврежден.
Еврейская культура оказалась под серьезной угрозой. Это всплеск антисемитизма, который я надеюсь больше никогда не увидеть», – сказала мэр Амстердама Фемке Халсема.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
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