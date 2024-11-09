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МИД Палестины о фанатах «Маккаби»: «Решительно осуждаем антиарабские лозунги и осквернение палестинского флага. Мы против всех форм насилия и призываем Нидерланды провести расследование»

МИД Палестины возмущен действиями фанатов «Маккаби» в Амстердаме.

Сообщалось, что в ночь на 7 ноября болельщики команды из Тель-Авива устроили стычки с таксистами, а также сорвали палестинский флаг с одного из домов и сожгли. После матча Лиги Европы с «Аяксом» фанаты израильского клуба были атакованы, что привело к международному скандалу.

«Министерство иностранных дел и дел экспатриантов Палестины решительно осуждает антиарабские лозунги и враждебные действия, совершенные болельщиками израильского футбольного клуба в Амстердаме.

Эти действия включали в себя осквернение и снятие палестинского флага с мест, символизирующих солидарность с правами палестинцев и их сопротивлением продолжающейся оккупации и геноциду в Газе.

Министерство призывает правительство Нидерландов провести немедленное расследование в отношении зачинщиков этих беспорядков и защитить палестинцев и арабов, проживающих в Нидерландах.

Министерство иностранных дел решительно осуждает все формы насилия. Эти действия, подпитываемые израильскими поселенцами и солдатами, приехавшими в европейские столицы, направлены на распространение расистской и раскольнической идеологии, нацеленной на палестинскую идентичность.

Министерство предупреждает, что терпимое отношение к подобным провокациям не только угрожает палестинцам, но и подрывает основные принципы прав человека и социальной сплоченности. Призываем власти противостоять этим опасным формам антипалестинских настроений и бороться с ними», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер МИД Палестины
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