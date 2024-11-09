Король Нидерландов о нападении на фанатов «Маккаби»: «Нельзя закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах. Евреи должны чувствовать себя здесь в безопасности»

Король Нидерландов высказался о нападении на фанатов «Маккаби» в Амстердаме.

В столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби » из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

«Я поговорил с президентом [Израиля] Ицхаком Герцогом о событиях, произошедших прошлой ночью в Амстердаме. Я сказал ему, как я и моя жена были потрясены насилием в отношении израильских болельщиков, которые являются гостями в нашей стране.

Мы не должны закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах. История учит нас, как запугивание переходит от плохого к худшему, приводя к ужасным последствиям.

Евреи должны чувствовать себя в безопасности в Нидерландах, везде и всегда. Мы обнимаем их всех, мы рядом», – сказал король Нидерландов Виллем-Александр.

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