Король Нидерландов о нападении на фанатов «Маккаби»: «Нельзя закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах. Евреи должны чувствовать себя здесь в безопасности»
В столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.
«Я поговорил с президентом [Израиля] Ицхаком Герцогом о событиях, произошедших прошлой ночью в Амстердаме. Я сказал ему, как я и моя жена были потрясены насилием в отношении израильских болельщиков, которые являются гостями в нашей стране.
Мы не должны закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах. История учит нас, как запугивание переходит от плохого к худшему, приводя к ужасным последствиям.
Евреи должны чувствовать себя в безопасности в Нидерландах, везде и всегда. Мы обнимаем их всех, мы рядом», – сказал король Нидерландов Виллем-Александр.
Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий