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Король Нидерландов о нападении на фанатов «Маккаби»: «Нельзя закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах. Евреи должны чувствовать себя здесь в безопасности»

Король Нидерландов высказался о нападении на фанатов «Маккаби» в Амстердаме.

В столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

«Я поговорил с президентом [Израиля] Ицхаком Герцогом о событиях, произошедших прошлой ночью в Амстердаме. Я сказал ему, как я и моя жена были потрясены насилием в отношении израильских болельщиков, которые являются гостями в нашей стране.

Мы не должны закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах. История учит нас, как запугивание переходит от плохого к худшему, приводя к ужасным последствиям.

Евреи должны чувствовать себя в безопасности в Нидерландах, везде и всегда. Мы обнимаем их всех, мы рядом», – сказал король Нидерландов Виллем-Александр.

Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Королевского дома Нидерландов
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