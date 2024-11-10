Хавбек «Пари НН» Глейзер о конфликте на Ближнем Востоке: «Я отправляю поддержку Израилю, помогаю людям и миру. Ситуация в Амстердаме – это ужасно. У меня много друзей находились там»

Дан Глейзер высказался о конфликте на Ближнем Востоке и ситуации в Амстердаме.

«Моя семья в Тель-Авиве, они в безопасности, центр Израиля сейчас в безопасности. Я отправляю поддержку Израилю, я помогаю людям и миру. Заложники скоро вернутся домой.

Ситуация в Амстердаме – это ужасно. У меня было много друзей, кто находился там. Я играл за «Маккаби » двадцать лет, с шести до двадцати шести лет. Это был тяжелый день. История невероятная.

Я рад, что фанаты вернулись домой в сохранности, но этого не может происходить в Амстердаме после футбольной игры. Люди приехали поддержать команду, – сказал израильский полузащитник «Пари НН ».