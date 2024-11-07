Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Поздравляю Трампа с избранием на пост президента США»

Президент «Наполи» поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

«Президент «Наполи » Аурелио Де Лаурентис хотел бы поздравить Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – написал Де Лаурентис в соцсетях.

На данный момент «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков в 11 матчах.

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