Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Поздравляю Трампа с избранием на пост президента США»
Президент «Наполи» поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
«Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хотел бы поздравить Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – написал Де Лаурентис в соцсетях.
На данный момент «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков в 11 матчах.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Аурелио Аурелио Де Лаурентиса
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