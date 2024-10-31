  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хуммельс сравнил бойкот «Реалом» «Золотого мяча» с поведением Трампа: «Неуважение по отношению к другим, это плохо»
36

Хуммельс сравнил бойкот «Реалом» «Золотого мяча» с поведением Трампа: «Неуважение по отношению к другим, это плохо»

Матс Хуммельс сравнил бойкот «Реалом» «Золотого мяча» с методами Дональда Трампа.

«Мадрид» отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже после того, как понял, что главный приз достанется не вингеру Винисиусу Жуниору, а хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Использование таких высказываний, как «отсутствие уважения» («сливочные» не делали таких заявлений, но инсайдеры приводили их – Спортс’‘), когда вы не выиграли в голосовании – это такие трамповские черты.

И, к сожалению, это просто неуважение по отношению к другим. Это плохо.

Нет сомнений в том, что кто-то из игроков «Реала» заслужил «Золотой мяч», но есть и другие фантастические игроки, которые так хороши. Не поехать и не воздать им должное – это плохо.

Были команды, которые оказались в более невыгодном положении в международном футболе, я бы так выразился», – сказал 35-летний защитник «Ромы» Хуммельс в своем подкасте.

Немец также прокомментировал тот факт, что разделил с украинским форвардом Артемом Довбиком 29-е место в борьбе за «Золотой мяч».

«Последнее место в голосовании за «Золотой мяч» – это самое красивое последнее место в мире», – сказал Матс.

Матс в прошлом сезоне выступал за «Боруссию» Дортмунд и проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов (0:2).

Красная дорожка «ЗМ»: идеальный Дрогба, утонченная чемпионка, чудной Сиссе, Натали Портман, голые плечи

Матс Хуммельс на вручении «Золотого мяча» впервые появился с новой девушкой – моделью Victoria’s Secret😍

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Der Spiegel
logoБоруссия Дортмунд
logoРома
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoМатс Хуммельс
Политика
logoАртем Довбик
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoДональд Трамп
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Красная дорожка «ЗМ»: идеальный Дрогба, утонченная чемпионка, чудной Сиссе, Натали Портман, голые плечи
8629 октября, 05:10
«Золотой мяч»-2024. Родри победил, Анчелотти – тренер года, Ямаль – лучший молодой игрок, «Реал» – лучший клуб мира, Кейн и Мбаппе разделили приз Герда Мюллера, Эми Мартинес получил трофей Яшина
104028 октября, 21:49
Довбик и Хуммельс разделили 29-е место в борьбе за «Золотой мяч», Гримальдо – 28-й, Витинья – 27-й, Райс – 26-й
2928 октября, 16:27
Хуммельс забил в свои ворота в первом матче за «Рому», где разгромно уступили «Фиорентине» – 1:5. На 65-й был удален Эрмосо, также пришедший в сентябре
327 октября, 21:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барса» следит за ситуацией Леау в «Милане» (Diario Sport)
1 минуту назад
Мостовой о 2-м составе Брунея на матч с Россией: «Смех и слезы! У них что, есть разделение? Есть шоу, кто первый на кнопку нажмет, тот отвечает – может, у них так в сборную отбирают?»
1716 минут назад
РФС о второй команде Брунея: «Согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной»
6257 минут назад
За плевок в арбитра на 6 матчей (3 – условно) дисквалифицирован хавбек миасского «Торпедо» Замятин из Второй лиги
4сегодня, 13:44Видео
«Барса» и Фермин продлили контракт до 2029 года, отступные хавбека – 500 млн евро
29сегодня, 13:35Фото
Палмер, Сака, Гвардиол, Уэлбек – среди претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в октябре
9сегодня, 13:20
Перенесены матчи «Валенсия» – «Реал», «Вильярреал» – «Райо» в Ла Лиге и 3 игры Сегунды. Из-за наводнения погибли 95 человек
27сегодня, 13:07
🤯 Конкурс: разыгрываем 8 футболок команд из Пути регионов FONBET Кубка России!
89сегодня, 13:00
Бруней отправит вторую команду на матч в Россию: «Большинство футболистов основной сборной будут в отпуске. А приедут почти все непрофессионалы – у них есть основная работа»
334сегодня, 12:52
Дерби ЦСКА – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Моссаковский
62сегодня, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Испании. 1-й раунд. «Атлетико» в гостях у «Вика», «Сосьедад» Захаряна против «Хове Эспаньол»
118 минут назад
«Это уже какое-то извращение». Быстров о том, что Россия может сыграть со второй командой Брунея
1351 минуту назад
«Вик» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 13:30
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Дженоа», «Рома» сыграет с «Торино», «Лацио» против «Комо»
100сегодня, 13:29
РФС о второй команде Брунея в Краснодаре: «Мы пока не получали данных по составу их делегации»
8сегодня, 13:29
«Сочи» встретится с «Нефтехимиком». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
сегодня, 12:00Реклама
Защитник «Факела» Калинин о стычке с фанатом: «Это чисто погонять воздух, подкинуть уголька. Я неправильно повел себя, дети смотрят»
6сегодня, 11:18
Семак про махачкалинское «Динамо»: «Пропустили с игры всего 5 голов за 13 туров. «Зенит» ждет очень крепкий соперник, умеющий и обороняться, и контратаковать»
11сегодня, 10:18
«Краснодар» принимает «Оренбург». Быки, приходите на домашний матч!
сегодня, 10:00Реклама
«Зениту» Кордобу нужно попытаться подписать. Это было бы логично». Лепехин о форварде «Краснодара»
20сегодня, 09:59