«Наполи» купит Гилмора за 14 млн евро. Хавбек «Брайтона» настоял на трансфере

Билли Гилмор близок к переходу в «Наполи».

По сведениям , одобрил трансфер за 14 млн евро.

Полузащитник пройдет медосмотр в Англии, поскольку не успеет прибыть в Италию до закрытия трансферного окна.

Утверждается, что решающим фактором при заключении сделки стало то, что шотландец настаивал на переходе.

В прошлом сезоне экс-футболист «Челси» провел 30 игр в и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.