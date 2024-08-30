«Наполи» купит Гилмора за 14 млн евро. Хавбек «Брайтона» настоял на трансфере

Теги премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Брайтон Джанлука Ди Марцио Билли Гилмор деньги Футбол

Билли Гилмор близок к переходу в «Наполи».

По сведениям Джанлуки Ди Марцио, Аурелио Де Лаурентис одобрил трансфер за 14 млн евро.

Полузащитник пройдет медосмотр в Англии, поскольку не успеет прибыть в Италию до закрытия трансферного окна.

Утверждается, что решающим фактором при заключении сделки стало то, что шотландец настаивал на переходе.

В прошлом сезоне экс-футболист «Челси» провел 30 игр в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Связка с Мактоминеем готова.
Возникает другой вопрос, - Лоботка с Ангиссой останутся основными, или кто-то из них сядет на лавочку?
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Значит Гилмор похож на Пирло по стилю игры. Лоботка так не умеет
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Наполи решил брать футболистов из Великобритании.
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шотландец гилмор и неаполитанцы - это столкновение цивилизаций конечно
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Связка с Мактоминеем готова. Возникает другой вопрос, - Лоботка с Ангиссой останутся основными, или кто-то из них сядет на лавочку?
Так ещё Артура вроде берут
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Ответ Антонио Мартынов
Так ещё Артура вроде берут
Артур теперь отпадает. Им интересовались из-за отказа Брайтона отпускать Гилмора.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Связка с Мактоминеем готова. Возникает другой вопрос, - Лоботка с Ангиссой останутся основными, или кто-то из них сядет на лавочку?
Мак будет в нападении, очевидно же ))
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Ответ Okaka
Мак будет в нападении, очевидно же ))
Вообще не очевидно.
Они пока играют по схеме 3-4-2-1
где Хвича и Политано(Нерес) играют ЦАПов, под форвардом. Кого из них заменит Скотт?
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Ответ umchick
шотландец гилмор и неаполитанцы - это столкновение цивилизаций конечно
британцы в Италии сейчас хороши, в Болонье вообще кэп шотландец
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