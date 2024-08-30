«Наполи» купит Гилмора за 14 млн евро. Хавбек «Брайтона» настоял на трансфере
Билли Гилмор близок к переходу в «Наполи».
По сведениям Джанлуки Ди Марцио, Аурелио Де Лаурентис одобрил трансфер за 14 млн евро.
Полузащитник пройдет медосмотр в Англии, поскольку не успеет прибыть в Италию до закрытия трансферного окна.
Утверждается, что решающим фактором при заключении сделки стало то, что шотландец настаивал на переходе.
В прошлом сезоне экс-футболист «Челси» провел 30 игр в АПЛ и сделал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Возникает другой вопрос, - Лоботка с Ангиссой останутся основными, или кто-то из них сядет на лавочку?
Они пока играют по схеме 3-4-2-1
где Хвича и Политано(Нерес) играют ЦАПов, под форвардом. Кого из них заменит Скотт?