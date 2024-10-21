Де Лаурентис о будущем Хвичи: «Наши игроки будут оставаться в «Наполи» столько, сколько мы захотим»

Аурелио Де Лаурентис высказался о ситуации с контрактом Хвичи Кварацхелии.

Соглашение вингера с «Наполи» рассчитано до июня 2027 года.

«Ситуация с продлением Кварацхелии ? Наши игроки будут оставаться в «Наполи» столько, сколько мы захотим и пожелаем», – сказал президент «Наполи».

Агенты Хвичи просят 8 млн евро в год «чистыми» по новому контракту. «Наполи» готов предложить 6 млн и бонусы – столько получает Лукаку