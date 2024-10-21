Де Лаурентис о будущем Хвичи: «Наши игроки будут оставаться в «Наполи» столько, сколько мы захотим»
Аурелио Де Лаурентис высказался о ситуации с контрактом Хвичи Кварацхелии.
Соглашение вингера с «Наполи» рассчитано до июня 2027 года.
«Ситуация с продлением Кварацхелии? Наши игроки будут оставаться в «Наполи» столько, сколько мы захотим и пожелаем», – сказал президент «Наполи».
Агенты Хвичи просят 8 млн евро в год «чистыми» по новому контракту. «Наполи» готов предложить 6 млн и бонусы – столько получает Лукаку
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
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