Креспо подал в отставку из «Аль-Айна» после разгрома от «Аль-Насра» Роналду в азиатской ЛЧ (Сесар Луис Мерло)
Эрнан Креспо покидает пост главного тренера «Аль-Айна».
Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, аргентинец подал в отставку после поражения от «Аль-Насра» со счетом 1:5 в Лиге чемпионов Азии. В том матче Криштиану Роналду отличился на 31-й минуте, забив свой 908-й гол в карьере.
Напомним, в прошлом сезоне «Аль-Айн» стал победителем азиатской Лиги чемпионов.
Креспо возглавлял клуб из ОАЭ с ноября 2023 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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