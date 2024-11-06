Креспо подал в отставку из «Аль-Айна» после разгрома от «Аль-Насра» Роналду в азиатской ЛЧ (Сесар Луис Мерло)

Эрнан Креспо покидает пост главного тренера «Аль-Айна».

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, аргентинец подал в отставку после поражения от «Аль-Насра » со счетом 1:5 в Лиге чемпионов Азии . В том матче Криштиану Роналду отличился на 31-й минуте, забив свой 908-й гол в карьере.

Напомним, в прошлом сезоне «Аль-Айн » стал победителем азиатской Лиги чемпионов.

Креспо возглавлял клуб из ОАЭ с ноября 2023 года.