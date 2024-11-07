Левандовски забил 98-й и 99-й голы в Лиге чемпионов. У Месси – 129, у Роналду – 141

Роберт Левандовски забил 98-й и 99-й голы в Лиге чемпионов.

36-летний польский форвард сделал дубль в матче 4-го тура общего этапа ЛЧ против «Црвены Звезды » (4:1, второй тайм).

Левандовски выступал в Лиге чемпионов за «Боруссию» Дортмунд, «Баварию» и «Барселону». Он забил 99 голов в 124 матчах и занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Опережают поляка только Лионель Месси (129 голов в 163 играх) и Криштиану Роналду (141 гол в 187 матчах).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.