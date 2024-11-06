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Гакпо поставил Роналду выше Кройффа и Крооса, но предпочел Месси Криштиану и Винисиусу

Коди Гакпо сделал выбор в пользу Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

Вингер «Ливерпуля» принял участие в блиц-опросе. В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Гакпо выбрал одного игрока из двух предложенных. Нидерландец делал выбор между игроками, которых ранее упомянул в разных категориях. 

Тиаго или Месси?

– Месси.

– Винисиус или Тезе?

– Вини.

– Кройфф или Балотелли? 

– Кройфф. 

– Тони Кроос или Криштиану Роналду?

– Роналду.

– Месси или Вини?

– Месси. 

– Кройфф или Криштиану?

– Криштиану. 

– Месси или Криштиану?

– Месси, – сказал Гакпо. 

Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду – лучшим завершителем, Крооса – плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoМонако
logoКриштиану Роналду
logoЛиверпуль
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoДженоа
logoЙохан Кройфф
logoТони Кроос
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМарио Балотелли
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoТиаго Алькантара
logoИнтер Майами
logoДжордан Тезе
logoКоди Гакпо
logoВинисиус Жуниор
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