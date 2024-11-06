Гакпо поставил Роналду выше Кройффа и Крооса, но предпочел Месси Криштиану и Винисиусу

Коди Гакпо сделал выбор в пользу Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

Вингер «Ливерпуля » принял участие в блиц-опросе. В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Гакпо выбрал одного игрока из двух предложенных. Нидерландец делал выбор между игроками, которых ранее упомянул в разных категориях.

– Тиаго или Месси?

– Месси.

– Винисиус или Тезе?

– Вини.

– Кройфф или Балотелли?

– Кройфф.

– Тони Кроос или Криштиану Роналду?

– Роналду.

– Месси или Вини?

– Месси.

– Кройфф или Криштиану?

– Криштиану.

– Месси или Криштиану?

– Месси, – сказал Гакпо.

Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду – лучшим завершителем, Крооса – плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве