Гакпо поставил Роналду выше Кройффа и Крооса, но предпочел Месси Криштиану и Винисиусу
Коди Гакпо сделал выбор в пользу Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.
Вингер «Ливерпуля» принял участие в блиц-опросе. В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Гакпо выбрал одного игрока из двух предложенных. Нидерландец делал выбор между игроками, которых ранее упомянул в разных категориях.
– Тиаго или Месси?
– Месси.
– Винисиус или Тезе?
– Вини.
– Кройфф или Балотелли?
– Кройфф.
– Тони Кроос или Криштиану Роналду?
– Роналду.
– Месси или Вини?
– Месси.
– Кройфф или Криштиану?
– Криштиану.
– Месси или Криштиану?
– Месси, – сказал Гакпо.
Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду – лучшим завершителем, Крооса – плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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