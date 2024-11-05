Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду – лучшим завершителем, Крооса – плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве

Коди Гакпо назвал лучшего футболиста мира на данный момент.

Вингер «Ливерпуля » и сборной Нидерландов принял участие в блиц-опросе.

– Кто лучший игрок, с которым ты играл в одной команде?

– Тиаго .

– Кем ты хотел стать в детстве?

– Месси .

– Кто лучший игрок мира прямо сейчас?

– Винисиус Жуниор .

– Кто твой лучший друг в футболе?

– Не могу назвать одного, исключив остальных своих друзей.

– Нет, можешь.

– Джордан Тезе.

– Кто лучший нидерландский игрок всех времен?

– Йохан Кройфф.

– Если бы твоя жизнь зависела от пенальти, кого бы ты хотел видеть в качестве бьющего?

– Балотелли .

– Кто лучший плеймейкер в футболе среди бывших и действующих игроков?

– Тони Кроос.

– Кто лучший завершитель среди бывших и действующих игроков?

– Криштиану Роналду, – сказал Гакпо.