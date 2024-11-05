Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду – лучшим завершителем, Крооса – плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве
Коди Гакпо назвал лучшего футболиста мира на данный момент.
Вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов принял участие в блиц-опросе.
– Кто лучший игрок, с которым ты играл в одной команде?
– Тиаго.
– Кем ты хотел стать в детстве?
– Месси.
– Кто лучший игрок мира прямо сейчас?
– Кто твой лучший друг в футболе?
– Не могу назвать одного, исключив остальных своих друзей.
– Нет, можешь.
– Джордан Тезе.
– Кто лучший нидерландский игрок всех времен?
– Йохан Кройфф.
– Если бы твоя жизнь зависела от пенальти, кого бы ты хотел видеть в качестве бьющего?
– Балотелли.
– Кто лучший плеймейкер в футболе среди бывших и действующих игроков?
– Тони Кроос.
– Кто лучший завершитель среди бывших и действующих игроков?
– Криштиану Роналду, – сказал Гакпо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости