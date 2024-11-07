Креспо уволен из «Аль-Айна». Тренер подал в отставку после разгрома от «Аль-Насра» Роналду

«Аль-Айн» расторг контракт с Эрнаном Креспо.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось , что аргентинец подал в отставку после поражения «Аль-Айна» от «Аль-Насра» Криштиану Роналду со счетом 1:5 в Лиге чемпионов Азии.

Креспо возглавлял клуб из ОАЭ с ноября 2023 года. На данный момент команда идет на 8-м месте в чемпионате страны.

В прошлом сезоне «Аль-Айн» стал победителем азиатской Лиги чемпионов.