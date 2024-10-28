Дюков о Сантосе: «Дуглас достоин быть гражданином нашей страны. Не вызвать натурализованного игрока, когда он нужен – дискриминация, тренер сборной должен руководствоваться его готовностью»

Александр Дюков оценил возможный вызов Дугласа Сантоса в сборную России.

– Принято решение, что Сантос стал гражданином России. Отношусь к этому положительно. Как можно по-другому относиться к желанию стать гражданином Российской Федерации? Только поддерживаю это.

Он подал заявление в соответствующие органы, указ подписан президентом. Дуглас достоин быть гражданином нашей страны.

По футбольной натурализации решение должно принять ФИФА .

– Может ли Дуглас Сантос получить вызов в сборную России?

– Это решение тренера. Когда он будет формировать состав, то должен руководствоваться исключительно соображениями готовности игрока, а не местом его рождения.

Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам и нужен сборной, не вызывать его будет дискриминацией, – сказал президент РФС .