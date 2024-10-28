Дюков о Сантосе: «Дуглас достоин быть гражданином нашей страны. Не вызвать натурализованного игрока, когда он нужен – дискриминация, тренер сборной должен руководствоваться его готовностью»
Александр Дюков оценил возможный вызов Дугласа Сантоса в сборную России.
– Принято решение, что Сантос стал гражданином России. Отношусь к этому положительно. Как можно по-другому относиться к желанию стать гражданином Российской Федерации? Только поддерживаю это.
Он подал заявление в соответствующие органы, указ подписан президентом. Дуглас достоин быть гражданином нашей страны.
По футбольной натурализации решение должно принять ФИФА.
– Может ли Дуглас Сантос получить вызов в сборную России?
– Это решение тренера. Когда он будет формировать состав, то должен руководствоваться исключительно соображениями готовности игрока, а не местом его рождения.
Если игрок является гражданином России, натурализован по всем футбольным правилам и нужен сборной, не вызывать его будет дискриминацией, – сказал президент РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости