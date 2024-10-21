Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта

Но придется встать на учет в военкомат.

Дуглас Сантос стал гражданином России – Владимир Путин подписал соответствующий указ. Теперь 30-летний защитник сможет играть за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ.

«Зенит» продвигал идею через министерства – управились за несколько месяцев. Правда, теперь придется сходить в военкомат

О близком получении Сантосом российского паспорта сообщил журналист Иван Карпов 19 октября: процедура шла несколько месяцев.

«Зенит» направил запрос в РФС, там изучили инициативу, подготовили справку о заслугах игрока и выдали положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения. 21 октября он официально получил паспорт.

Карпов сразу заявил, что игрок перестанет быть легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России.

Защитник в «Зените» с 2019-го – стал уже четвертым бразильцем в клубе за последние годы с российским паспортом. В 2023-м гражданами РФ стали Малком и Клаудиньо, еще за клуб выступал Марио Фернандес.

Напоминание: теперь все новые граждане России должны встать на учет в военкомате. Согласно закону, принятому этим летом, Сантосу нужно прийти в районный военкомат и пройти медкомиссию, на которой определят категорию годности футболиста к военной службе.

Почему Сантосу можно играть за сборную России

После появления слухов о близком получении паспорта бразильцем спортивный юрист Михаил Прокопец утверждал , что путь в сборную России для защитника закрыт, потому что он играл за Бразилию на Олимпиаде в 2016-м, а новый паспорт не освободит легионерское место в «Зените».

После официальной выдачи игроку гражданства Прокопец в телеграм-канале агентства SILA International Lawyers поправил себя: «К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность.

Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются.

🔸 Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году.

🔹 По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства.

✅ Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России.

🙏🏻 Приносим свои извинения за неточность в первоначальном комментарии».

Реакции на гражданство Сантоса: Радимов доволен, Круговой шутит, Карпин ограничился двумя словами

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов представил «Спорт-Экспрессу» сразу три причины за: «Во-первых, он в России живет уже пять лет, является капитаном команды. Я в этом ничего такого не вижу, в других странах таким же образом получают гражданства. Если ему нравится тут, и он захотел получить паспорт, я только за.

Во-вторых, Сантос везде доказал профессионализм и состоятельность. В-третьих, он отличный футболист, говорить об этом излишне. Это абсолютно хорошая история. И политически верная: пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране».

Бывший защитник «Зенита», выступающий сейчас за ЦСКА, Данил Круговой отшутился в телеграме: «Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора». Круговой сыграл полный матч Вьетнам – Россия, у него фактически та же позиция, что и у Сантоса – левый защитник.

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов приободрил Кругового, сказав о Сантосе: «Уверен, будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – наши русские ребята сильнее».

А главный тренер сборной России Валерий Карпин на вопрос о том, как он относится к российскому гражданству Сантоса, выразился кратко. «Пока никак», – сказал он Metaratings.

Дуглас Сантос близок к паспорту РФ. А может сыграть за сборную России?

Фото: Belkin Aleksey/news.ru/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф