  Мартинес о том, посетит ли Роналду матч с Арменией: «Эти вопросы неуважительны к Криштиану – они подразумевают сомнения в самоотдаче. Его преданность делу безупречна»
8

Роберто Мартинес: преданность делу Криштиану Роналду безупречна.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, посетит ли Криштиану Роналду домашней матч команды в квалификации ЧМ-2026 против сборной Армении.

Нападающий «Аль-Насра» пропустит этот матч из-за удаления в прошлой игре против Ирландии (0:2).

«Ранее я уже говорил о том, как работает сборная. Когда футболист травмирован – он не в команде. Когда футболист дисквалифицирован – он не в команде. Мы всегда работали так: если игрока нет в заявке на матч, он не с командой. Потому что футболисты должны быть сосредоточены на победе.

Мы сделали то же самое с Бруну Фернандешем в Ирландии. Криштиану тоже получал желтые карточки и не присутствовал на матче – это было против Люксембурга, и мы добились лучшего результата. 

Эти вопросы неуважительны к Криштиану и к присутствующим здесь. Они подразумевают сомнения в его самоотдаче. Зачем мы вообще это обсуждаем? Он выиграл много матчей, его преданность делу безупречна», – сказал Роберто Мартинес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
