Инфантино поздравил Трампа с победой на выборах: «Мы проведем отличный ЧМ в США. Футбол объединяет мир!»

Джанни Инфантино поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, хотя подсчет голосов еще продолжается. По данным Associated Press, 78-летний политик набрал 267 голосов выборщиков из 270 необходимых.

«Поздравляю, господин Президент! Мы проведем отличный чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира в Соединенных Штатах Америки!

Футбол объединяет мир! 🌎❤️» – написал президент ФИФА Инфантино.