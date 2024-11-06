Инфантино поздравил Трампа с победой на выборах: «Мы проведем отличный ЧМ в США. Футбол объединяет мир!»
Джанни Инфантино поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.
Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, хотя подсчет голосов еще продолжается. По данным Associated Press, 78-летний политик набрал 267 голосов выборщиков из 270 необходимых.
«Поздравляю, господин Президент! Мы проведем отличный чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира в Соединенных Штатах Америки!
Футбол объединяет мир! 🌎❤️» – написал президент ФИФА Инфантино.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Джанни Инфантино
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости