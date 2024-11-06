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Инфантино поздравил Трампа с победой на выборах: «Мы проведем отличный ЧМ в США. Футбол объединяет мир!»

Джанни Инфантино поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, хотя подсчет голосов еще продолжается. По данным Associated Press, 78-летний политик набрал 267 голосов выборщиков из 270 необходимых. 

«Поздравляю, господин Президент! Мы проведем отличный чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира в Соединенных Штатах Америки!

Футбол объединяет мир! 🌎❤️» – написал президент ФИФА Инфантино. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Джанни Инфантино
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