«Истина и Бог победили в Америке». Звезды UFC празднуют победу Трампа и тусуются в его особняке

Уайт зажег с президентом на сцене.

Дональд Трамп выиграл выборы президента США, хотя уступал Камале Харрис в большинстве опросов. Победу Трамп отметил в окружении двух главных соратников не из мира политики – Илона Маска и Даны Уайта .

Уайт дружит с Трампом больше 20 лет. Босс UFC поддерживал его в каждой президентской гонке

Президент UFC с начала 2000-х дружит с Трампом и поддерживает его на выборах. В 2018-м Уайт говорил об их дружбе: «Никто не воспринимал нас всерьез, кроме Дональда Трампа. Я никогда не скажу о нем ничего плохого. Он был рядом, когда никого другого не было».

Трамп поддерживает UFC cо времен, когда лигу хотели закрыть: регулярно приходит на турниры и хвалит бойцов (многие из них – его фанаты). Последние несколько месяцев Уайт агитировал голосовать за Трампа. Он использовал UFC для рекламы кандидата, а во время выступления в августе озвучил причину:

«Президент Трамп создал величайшую экономику в истории нашей страны и открыл возможности для всех американцев, как никто до него. Финансовые рынки достигли рекордных высот, безработица достигла рекордно низкого уровня. И мы не сталкивались с беззаконием, которое сейчас происходит в нескольких наших крупных городах».

Уайт поддержал Трампа со сцены после победы в выборах. Похвалил комментатора UFC Джо Рогана и пришел на вечеринку с бойцом-скандалистом

После победы Трамп обратился к гражданам во Флориде с речью. Он поблагодарил Джей Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, и Илона Маска, сыгравших важную роль в предвыборной кампании. Трамп отдельно упомянул Уайта, который вышел на сцену под рев зрителей, скандирующих его имя. Он эмоционально поблагодарил президента:

«Это карма, дамы и господа. Никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Вот что происходит, когда за тобой идет машина. Его не остановить. Он продолжает идти вперед. Он самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в жизни. Он этого заслуживает».

Уайт упомянул, что важный вклад в победу внес Джо Роган – комментатор UFC, который давно поддерживает Трампа. Но в ночь выборов в особняке Трампа его не было – Уайт отдыхал с Трампом и Илоном Маском. В особняке оказался и Колби Ковингтон – главный поклонник Трампа в UFC. Ковингтон везде носит красную кепку Make America Great Again и обожает президента, с которым до этого уже встречался в Белом доме.

«Дональд Трамп – боец. Он разоблачает фейковые новости. Против него проводят клеветнические кампании. Голливудская элита объединилась против него. И в нем мы видим парня, который все еще стойко держится и продолжает бороться за лучшую Америку», – говорил Ковингтон.

Учитывая дружбу Уайта с Трампом, многие прогнозируют, что босс UFC войдет в большую политику. Новый президент упомянул, что ищет должность для Илона Маска, то же, возможно, касается и Уайта. Пока же звезды ММА празднуют победу Трампа – его традиционно любят в этом спорте.

• Боец UFC Джастин Гейджи: «Вот это речь! Боже, благослови США».

• Боец UFC Алджамейн Стерлинг: «Сегодня историческое время для США! Я склоняюсь перед Трампом в надежде на улучшение экономики для всех социальных классов, прекращение этих ужасных войн, которые мы финансируем и в которых участвуем, и улучшение контроля за массовой иммиграцией и проверкой приезжих».

• Экс-боец UFC Дерек Брансон: «И в этот момент я понял, кто победит на президентских выборах!» [прикрепил фото покушения на Трампа]

• Боец UFC Шон Стрикленд: «Да, ребята, вы были правы. Я включил MSNBC... Сейчас наблюдаю, как озлобленная лесбиянка сходит с ума».

• Джейк Пол: «Истина и Бог победили в Америке. Это огромный шаг в правильном направлении, нацеленный на решение основных проблем, существующих в мире в настоящее время. Америка спасена».

• Журналистка Нина Драма: «Прогноз на сегодняшний вечер: ожидайте проливных слез либералов! Поздравляю президента Дональда Трампа».

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Фото: Gettyimages.ru /Win McNamee; x.com/ColbyCovMMA