Митрюшкин о пиве: «Не думаю, что одна-две бутылочки могут навредить спортсмену, в Германии это традиция. В Швейцарии говорили, что я не валезанец, раз не пью вино»
Антон Митрюшкин прокомментировал слова Максима Глушенкова о пиве.
Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
«Я играл в Швейцарии и Германии – там к пиву относятся по-другому. В Швейцарии я говорил, что я валезанец. Это житель региона, центр которого – Сьон. Меня спрашивали: «Вино пьешь?», а я отвечал: «Нет». Они говорили, что тогда я не валезанец.
В Германии то же самое, там ничего такого, чтобы выпить пива после матча, это традиция. Не думаю, что одна-две бутылочки пива могут навредить спортсмену, но у каждого свое мнение», – сказал вратарь «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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