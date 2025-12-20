Только «Вулверхэмптон» и «Фиорентина» не выиграли ни одного матча в топ-лигах в этом сезоне. У «волков» 15 поражений в 17 турах АПЛ, у «фиалок» – 9 в 15 турах Серии А
В топ-лигах побед пока нет лишь у «Вулверхэмптона» и «Фиорентины».
В топ-лигах остаются два клуба, у которых нет ни одной победы в чемпионате.
Сегодня «Вулверхэмптон» потерпел 15-е поражение в 17 турах АПЛ. Команда Роба Эдвардса замыкает таблицу с двумя очками.
Другая команда без побед – «Фиорентина». В 15 матчах в Серии А «фиалки» шесть раз сыграли вничью и девять раз уступили. Они тоже идут на последней строчке.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...36023 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости