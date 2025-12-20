  • Спортс
  • Только «Вулверхэмптон» и «Фиорентина» не выиграли ни одного матча в топ-лигах в этом сезоне. У «волков» 15 поражений в 17 турах АПЛ, у «фиалок» – 9 в 15 турах Серии А
2

Сегодня «Вулверхэмптон» потерпел 15-е поражение в 17 турах АПЛ. Команда Роба Эдвардса замыкает таблицу с двумя очками.

Другая команда без побед – «Фиорентина». В 15 матчах в Серии А «фиалки» шесть раз сыграли вничью и девять раз уступили. Они тоже идут на последней строчке.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
