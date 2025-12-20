  • Спортс
  Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не одолеть «Арсенал», если мы не прибавим. Но с каждой игрой мы все лучше»
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не одолеть «Арсенал», если мы не прибавим. Но с каждой игрой мы все лучше»

Пеп Гвардиола: если «Ман Сити» не прибавит, «Арсенал» нам не одолеть.

Пеп Гвардиола прокомментировал выход на первое место в таблице АПЛ по итогам игрового дня – после разгрома «Вест Хэма» (3:0).

«Здорово находиться в таком положении, но говорю вам: нам не одолеть «Арсенал», если мы не улучшим игру. Нынешнего уровня будет недостаточно, и я действительно так считаю.

Я рад, что мы в хорошем положении здесь, а также в Лиге чемпионов. Мы близки к вершине. Команда прибавляет с каждым матчем, защищается по-разному. И атаковать нужно по-разному – это зависит от структуры соперника. Сегодня было очевидно, что нам нужно делать, но мы занимали не лучшие позиции.

Мы недостаточно хорошо работаем с мячом, и поэтому многое у нас не получается: мы занимаем не лучшие позиции для того, чтобы прорываться сквозь линии и делать следующие шаги. Дело в том, что футболисты недостаточно храбры для этого.

Но мы прибавим, потому что играем открыто. У нас потрясающая команда, и мы постараемся этого добиться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
