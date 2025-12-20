Погребняк о голе Кержакова Германии: «Пересматривать мячи не совсем правильно – после драки кулаками не машут. Задним числом и я могу подняться. Есть один рекордсмен – и точка»

Павел Погребняк: пересматривать голы не совсем правильно.

Павел Погребняк выступил против переписывания гола в ворота Германии на Александра Кержакова .

«Честно говоря, все равно, кто на первом месте. Но надо дождаться официального решения.

Наверное, не совсем правильно так пересматривать голы – после драки кулаками не машут. Если задним числом будем голы засчитывать, то я там тоже могу подняться. Есть один рекордсмен – и точка», – сказал экс-форвард сборной России.

РФС о голе Кержакова Германии в 2005-м: «Вопрос в компетенции организатора встречи, а им был Немецкий футбольный союз. Чтобы объявить решение, нужно вносить изменения в протокол»