Глушаков о пиве после матчей: «Можно «литрушечку» или поменьше – тренеры нам разрешали, в Европе это нормально. Кола после игр не идет, лучше воды выпить»

Денис Глушаков прокомментировал слова Максима Глушенкова о пиве после матчей.

Ранее полузащитник «Зенита » заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Каждый футболист – профессионал, и каждый лучше видит, как ему восстанавливаться. Можно «литрушечку», а можно поменьше. У нас бывало, что в раздевалках стояло пиво, тренеры разрешали.

В Европе пьют пиво – это нормально. Кто захочет, тот подойдет и выпьет бутылку, утолит жажду. Но никто же не заставлять ничего пить – есть пиво, вода, кола – пей что хочешь.

– Вы колой никогда не пробовали заменить пиво?

– После игры – точно нет. Как-то не идет кола после матча. Лучше тогда выпить воды, – сказал полузащитник «Химок».