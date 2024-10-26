Тюкавин – 30 млн евро, Угальде дороже любого игрока «‎Зенита». Так выглядит оценка альтернативы Transfermarkt

В основе расчетов CIES – математическая модель.

Transfermarkt – один из главных футбольных сайтов мира, одна из фишек которого – оценка стоимости игроков. На них ссылаются медиа, а иногда – и клубные менеджеры. В октябре у ценников Transfermarkt появилась альтернатива от международного центра спортивных исследований (CIES). База для расчетов – математическая модель (о ней – ниже).

В мировой топ-100 CIES по стоимости составов попали четыре клуба РПЛ: «‎Зенит» занял 55-е место, «‎Динамо» – 85-е, «‎Локомотив» – 88-е, «‎Спартак» – 94-е. Лидеры – мадридский «‎Реал», «‎Манчестер Сити» и «‎Челси» (отчасти благодаря бесчисленному ростеру).

Для сравнения: в топ-100 от Transfermarkt из РПЛ забрался только «‎Зенит», ставший 68-м (181,2 миллиона евро).

CIES не публикует базу данных всех игроков в открытом доступе – только по запросу. Спортс’’ получил от CIES список самых дорогих футболистов РПЛ. Оказалось, эти данные сильно отличаются от того, что дает Transfermarkt.

CIES определяет ценники с помощью эконометрической модели, которая объясняет 85% реальных трансферов

Ориентировочную стоимость футболистов на Transfermarkt определяют его сотрудники и волонтеры с опорой на предложения коммьюнити. Перед каждым обновлением они собирают версии ценников от пользователей сайта, а затем соотносят их со своими впечатлениями.

Главный редактор русской версии Transfermarkt Артем Заводник объяснял Спортсу’’ логику обновлений ценников:

«У нас нет формулы определения стоимости, есть что-то вроде методички, из чего она составляется. Это показатели футболиста, спрос на внутреннем и международном рынке (проверяем по своим каналам), возраст, внутренние специфики вроде лимита в России. Статистические данные – только часть процесса, они не дают полной картинки. Просмотр матчей все еще необходим, и я бы сказал, даже важнее. У нас реальные люди, которые следят за футболом и могут вынести более точную оценку, чем компьютер. Поэтому планов автоматизировать процесс пока нет, ведь мы – сообщество».

У CIES другой подход: ставка на автоматизацию. Для оценки рыночной стоимости используется эконометрическая модель, основанная в том числе на суммах, реально выплаченных клубами. В основе данных – 8389 сделок за последние 10 лет, метод описан в статье исследователей CIES Раффаэле Поли, Роже Бессона и Лоика Равенеля.

Важнейшими факторами, влияющими на ценник, CIES называет длительность действующего контракта и возраст игрока. По общему правилу игрок с двумя годами контракта стоит на 29% дешевле футболиста с четырехлетним договором. Разница в возрасте в пять лет меняет стоимость на 44% – чем старше игрок, тем он дешевле.

Несколько переменных связаны с выступлениями футболиста – уровень соревнований, в которых он участвует, количество голов, место в старте. «‎Цены на игроков на трансферном рынке формируются в основном на основе их выступлений за последний год», – отмечают исследователи. Также учитываются амплуа игрока (центральные нападающие дороже всех), умение клуба и всей лиги продавать.

Из-за того, что покупательскую способность нового клуба и лиги рассчитать невозможно, CIES дает разбежку стоимости. Например, Хвича Кварацхелия по этой модели стоит от 67 до 85 млн евро (очевидно, высшая планка – для клубов АПЛ). Для простоты восприятия ценник без покупателя усредняют: рыночная цена Хвичи – 76 млн евро.

Модель CIES успешно обосновывает 85% трансферов за последнюю десятилетку. Среди сделок, в которых модель сильно промахнулась, авторы упоминают, например, переход Халка из «‎Зенита» в «‎Шанхай СИПГ» в 2016 году:

«Этот трансфер ‎был согласован по цене почти в четыре раза выше той, которую предполагала наша статистическая модель. Отчасти расхождение объясняется тем, что китайские клубы прежде не проявляли особой активности на трансферном рынке. Поэтому их экономический потенциал, заложенный в модель на основе предыдущих сделок, был недооценен.

Кроме того, иногда страны или клубы, стремясь занять более заметное место в футбольной экономике, вынужденно переплачивают. Заодно этим они сигнализируют о своем новом статусе и амбициях, поэтому, возможно, даже не стремятся сбивать цену».

Версия CIES: Пиняев в топ-3 самых дорогих в РПЛ, Глушенков и Сперцян замыкают десятку

Сравним топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версиям Transfermarkt и CIES.

Константин Тюкавин и Манфред Угальде доминируют в рейтинге CIES – похоже, сильно помогает позиция и возраст: оба – 22-летние центрфорварды. Transfermarkt котирует Тюкавина в два раза дешевле, Угальде – вообще в три (9 млн).

Немного удивляет стоимость Никиты Кривцова по версии CIES – она выше, чем, например, у Эдуарда Сперцяна. Вероятно, это во многом объясняется возрастом (Кривцов на два года моложе) и длительностью контракта: у Кривцова до 2029-го, у Сперцяна – до 2026-го.

В топ-10 CIES сразу семь игроков до 24 лет, старше только Матео Кассьерра (27 лет), Максим Глушенков (25) и Эдуард Сперцян (как раз 24). В рейтинге Transfermarkt, наоборот, только Тюкавин моложе 23 лет, зато есть трое из категории 30+: Джон Кордоба (31), Вильмар Барриос (31) и Дуглас Сантос (30).

У CIES они не попали даже в топ-20.

И еще одно приближение – самые дорогие игроки топ-клубов РПЛ по двум версиям.

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CIES постепенно расширяет общедоступную базу трансферной стоимости игроков. Вероятно, цель исследователей – стать альтернативой или даже заменой Transfermarkt.

Очевидно, модель нуждается в доработке. Например, за счет интеграции инсайдов о реальных предложениях. Например, CIES механически оценивает Вендела в 11 млн из-за возраста (27 лет), но два года подряд за бразильца давали от 16 до 20 млн.

Также можно учитывать предыдущие переходы игрока. Например, в 2021-м «‎Локо» отдал Тимура Сулейманова в «‎Пари НН» за 170 тысяч евро, а в 2023-м вернул через аренду и выкуп – суммарно за 700 тысяч евро. Сейчас CIES почему-то оценивает Сулейманова в в 6,1 млн.

Несмотря на это, у модели CIES точно есть будущее: уже сейчас интересно посмотреть, как стоимость давно знакомых игроков оценивает чистая математика без примеси эмоций и симпатий. А еще CIES пересчитывал трансферы по футбольной инфляции

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости /Григорий Соколов